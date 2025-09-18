Церковне свято 18 вересня: три головні заборони цього дня

18 вересня за новим календарем у Православній церкві України вшановують пам'ять мучениці Аріадни Фригійської. Цього дня прийнято молитися за допомогу у випробуваннях та стійкості духу.

У святої Аріадни просять про здоров'я, сімейну злагоду та благополуччя, а також намагаються здійснити добру справу, але тихо, а не напоказ.

У народі цей день отримав назву Ярина Шипшиниця — так переінакшили ім'я "Аріадна". Вважається, що саме з цього часу потрібно починати збирати шипшину — до перших заморозків ягоди вважаються цілющими. Їх сушать, щоб варити відвари та чай від застуди, безсоння та інших хвороб. Також на Аріну шаткують капусту.

Церква нагадує, що цього дня, як і будь-якої іншої, не варто піддаватися заздрості, осуду, злитися, лаятися, наклепувати, замишляти недобре. Також не можна відмовляти тим, хто звертається по допомогу.

У народі на Ярину Шипшиницю також дотримуються деяких заборон: не можна хвалитися і вихвалятися своїми успіхами — можна всього позбутися; сваритися з близькими та з'ясовувати стосунки – конфлікт ризикував затягнутися надовго; просити у Господа більше, ніж потрібно – слід задовольнятися тим, що дано.

За повір'ями, дотримуючись заборон, у сім'ї можна зберегти мир і згоду, а рік буде спокійним.

Здавна наші предки вірили, що за погодою сьогодні можна передбачити, якою буде осінь та зима. Так, якщо береза ще не скинула листя – зима обіцяє бути теплою. Бур'яни високі стоять – узимку буде багато снігу. Журавлі вирушили до теплих країв — до кінця місяця можуть бути морози. Якщо в небі не видно журавлів, то, кажуть, тепло протримається до листопада.

