Какой церковный праздник 20 сентября: что в этот день обладает целебной силой

20 сентября Православная церковь Украины по новому церковному календарю чтит память благоверного князя Михаила Черниговского, а также его сподвижника боярина Феодора. В этот день вспоминают их подвиг, а также соблюдают давние традиции.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

К святому Михаилу верующие обращаются за исцелением и защитой от врагов.

Праздник в народе получил название Астафий-ветряк — так переименовали великомученика Евстафия. Также в этот день обычно дует сильный ветер. Считается, что он обладает целебной силой — "выдувает" болезни и наполняет человека здоровьем. Поэтому на улицу нужно вынести одеяла, подушки, одежду и постельное белье и хорошенько все проветрить.

В доме полагается сделать уборку и вымыть окна и зеркала. На огородах в этот день удобряют землю навозом — говорят, что это принесет щедрый урожай в будущем году.

Церковь в этот день, как и в другой, не одобряет ссор, грубости, сплетни, клевету, нельзя отказывать в помощи, завидовать, жадничать.

В народных поверьях 20 сентября считается неблагоприятным временем для некоторых поступков: не пересчитывают мелочь в кошельке — к денежным потерям, не возвращают чужую посуду или сумки пустыми — в своих тоже будет пустовать. Также в эти дни предостерегают от подарков, выяснения отношений и проклятий, которые обернутся несчастьями.

Издавна по этому дню судят о погоде в ближайшие дни и даже пытаются предугадать, какой будет зима. Если на луке много шелухи – зимой будут сильные морозы. Опята появились — тепла уже не жди. Если вишня еще не сбросила листья — к теплой и влажной зиме. Шишки на елях растут низко — морозы начнутся раньше срока.

Главной подсказкой дня считается ветер: северный предвещает лютые морозы, южный — мягкую погоду, западный — слякоть и сырость, а ветер с востока — к солнечным и теплым дням.

