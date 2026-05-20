Яке церковне свято 20 травня: що важливо зробити перед Вознесінням

20 травня за новим календарем православної церкви в Україні вшановують мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які загинули за християнську віру у III столітті. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то в цей день буде спекотно.

Святому Фалалею моляться за здоров'я та врожай – просять зцілити від хвороб, уберегти поля від посухи та надіслати добрий дощ.

У народі святого вважають покровителем городників, а сам день давно отримав прізвисько, що говорить, — Фалалей-огірочник, або Фалалей-грядочник.

20 травня традиційно досівають огірки. Роблять це таємно, бо вірять — чуже око, особливо недобре, здатне занапастити всю працю.

Окрім огірків, у цей день добре висаджувати баклажани — земля вже достатньо прогріта, і все посаджене з розумом та молитвою неодмінно зійде.

Як і в будь-яке церковне свято, цього дня краще утриматися від злослів'я, заздрощів, пліток та образ.

Народна мудрість попереджає: хто посвариться на Фалалея – помириться нескоро. Гроші в борг давати не варто – за повір'ям, підуть і не повернуться. Не віддають у чужі руки і дитячі речі, з яких дитина виросла: вважається, що разом з ними з дому йде щось добре, а діти починають хворіти.

Особливу увагу напередодні Вознесіння приділяють чистоті будинку. Вважається, що не можна залишати безладдя — немитий посуд, неприбрані речі, брудні підлоги. Наші пращури вірили: зустріти велике свято в нечистому будинку — значить впустити в нього лихо і відігнати успіх. Тому весь побутовий клопіт — прибирання, прання, миття — намагаються завершити саме сьогодні.

Ніч перед великим святом у народі називають солов'їною – саме зараз ці птахи співають особливо дзвінко та чисто.

У минулі часи у цей день слідкували за журавлями: якщо вранці очікується дощ, то зима буде холодною; качки хлюпаються в ставку — бути дощу; бджоли злиться — знак наближення негоди; дощ на Фалалея – до посушливого червня.

Ну і, звичайно, головна прикмета дня – її досі пам'ятають у селах: якщо жаби розквакалися на всю округу – наче огірків "наквакають".

