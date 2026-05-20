Какой церковный праздник 20 мая: что важно сделать перед Вознесением

20 мая по новому календарю православной церкви в Украине чтят мучеников Фалалея, Александра и Астерия, погибших за христианскую веру в III веке. В народе этот день прозвали Фалалей-огуречник — у него есть свои особые приметы, обычаи и негласные правила.

Приметы 20 мая.

Святому Фалалею молятся о здоровье и урожае — просят исцелить от болезней, уберечь поля от засухи и послать добрый дождь.

В народе святого почитают покровителем огородников, а сам день давно получил говорящее прозвище — Фалалей-огуречник, или Фалалей-грядочник.

20 мая традиционно досевают огурцы. Делают это тайно, так как верят — чужой глаз, особенно недобрый, способен погубить весь труд.

Помимо огурцов, в этот день хорошо высаживать баклажаны — земля уже достаточно прогрета, и все посаженное с умом и молитвой непременно взойдет.

Как и в любой церковный праздник, в этот день лучше воздержаться от злословия, зависти, сплетен и обид.

Народная мудрость предупреждает: кто поссорится на Фалалея — помирится нескоро. Деньги в долг давать не стоит — по поверью, уйдут и не вернутся. Не отдают в чужие руки и детские вещи, из которых ребенок вырос: считается, что вместе с ними из дома уходит что-то доброе, а дети начинают болеть.

Особое внимание в канун Вознесения уделяют чистоте в доме. Считается, что нельзя оставлять беспорядок — немытую посуду, неубранные вещи, грязные полы. Наши предки верили: встретить великий праздник в нечистом доме – значит впустить в него беду и отогнать удачу. Поэтому все бытовые хлопоты — уборку, стирку, мытье — стараются завершить именно сегодня.

Ночь перед большим праздником в народе называют соловьиной – именно сейчас эти птицы поют особенно звонко и чисто.

В старину в этот день внимательно следили за природой — ее приметы подсказывают, чего ждать от урожая и погоды: роса выпала вечером — завтра будет ясный и теплый день; утки плещутся в пруду — быть дождю; пчелы злятся — знак приближающейся непогоды; дождь на Фалалея — к засушливому июню.

Ну и, конечно, главная примета дня – ее до сих пор помнят в деревнях: если лягушки расквакались на всю округу — точно огурцов "наквакают".

