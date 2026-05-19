Какой церковный праздник 19 мая: что считается особой удачей в этот день

Церковный праздник 19 мая согласно новому календарю Православной церкви Украины — день памяти преподобного Иоанна Готфского, святого, которого почитают за твердость веры и преданность христианству. В народе этот день называют Иван Долгий или Оберег нивы – это день, когда заботились о будущем урожае и внимательно следили за приметами.

В молитвах к святому Иоанну Готфскому просят о здоровье, исцелении от тяжелых болезней, защите семьи и душевном спокойствии.

Считается, что святой помогает пережить трудные времена и укрепляет веру.

Также к нему обращаются люди, которые столкнулись с серьезными испытаниями — болезнью, потерей близких или душевным смятением.

В народном календаре этот день называют Иван Долгий или Оберег нивы. В старину с раннего утра люди выходили в поле и просили природу уберечь посевы от суховеев, сильного ветра и засухи.

Считается, что именно на Ивана Долгого лучше всего сажать огурцы — по приметам, тогда они вырастают хрустящими и без горечи. Также в этот день продолжают работать в огороде и стараются не лениться: наши предки верили, что труд в это время привлекает достаток и благополучие в дом.

Хозяйки в старину в этот день пекли пироги и угощали ими близких, соседей, путников и бедняков — считалось, что щедрость в этот день помогает сохранить мир и достаток в семье.

В народе с этим днем также связано немало запретов: на Ивана Долгого нельзя унывать, жаловаться на жизнь — все лето пройдет в тревогах и неудачах; не советуют давать или брать в долг хлеб и соль, чтобы не отдать вместе с ними достаток и семейное благополучие; плохой приметой считается выбрасывать остатки еды — их лучше отдать животным; не рекомендуется стричь волосы или ногти — по поверьям, это может привести к финансовым трудностям и неурожаю.

Особое уважение нужно проявить к природе: нельзя ломать ветки, топтать растения и без причины срывать цветы. Также в старину люди старались не плакать в этот день — говорили, что слезы могут накликать дождливое лето.

