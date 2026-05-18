Какой церковный праздник 18 мая: особые обычаи и поверья

18 мая Православная церковь вспоминает святых отцов семи Вселенских соборов — епископов, которые в разные века утверждали основы христианской веры и формировали церковные догматы. Этот день связан не только с церковной историей, но и с народными традициями, запретами и приметами.

Приметы 18 мая. Фото: из открытых источников

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святому Феодоту Анкирскому, память которого также совершается в этот день. Его почитают как помощника весны и защитника будущего урожая, поэтому у святого просят благополучия, плодородия и достатка в доме.

В народной традиции этот день известен как Федот Овсяник. Он связан с овсом и дубом — символами силы, жизни и будущего урожая. В старину в это время сеяли овес и лен, заготавливали лекарственные настои из дубовых веток и молодых листьев, а также готовили овсяные каши и выпечку.

Существуют сегодня и особые обычаи: считается, что, если влюбленные возьмутся за руки и трижды обойдут дуб, их союз будет крепким и счастливым.

В церковных представлениях и народных поверьях этот день требует особого поведения. Не приветствуются ругань, сквернословие, ссоры, сплетни, зависть и жадность. Также осуждаются леность, обиды на других людей и жестокость по отношению к животным. Отказ в милостыне считался плохой приметой и мог, по поверьям, привести к бедности.

Согласно традиции, в этот день не стоит начинать новые дела, менять работу, запускать важные проекты или совершать крупные покупки. Считалось, что такие начинания не будут удачными и могут быстро разрушиться.

Особое уважение проявляли и к природе: дуб в этот день старались не рубить, считая его священным деревом.

В народной традиции этот день тесно связан с наблюдением за природой: по погоде и состоянию дуба можно предсказать, каким будет лето и урожай. Если дуб распустился раньше ясеня — лето будет сухим. Дуб начинает сбрасывать зеленые листья — год может быть неурожайным. Сполохи на заре — к перемене погоды. Закат в дымке или тусклый горизонт – к дождливому лету или ухудшению погоды. Если солнце заходит в облако – завтра будет ненастье.

Читайте также на портале "Комментарии" - церковный праздник 17 мая: три суровых запрета в этот день.