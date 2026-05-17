Церковный праздник 17 мая: три суровых запрета в этот день
НОВОСТИ

Церковный праздник 17 мая: три суровых запрета в этот день

17 мая верующие чтят апостола Андроника и святую Юнию. Какие существуют приметы, традиции и три главных запрета этого дня.

17 мая 2026, 06:30
Slava Kot

17 мая православные верующие чтят апостола от 70-ти Андроника и святую Юнию. В церковной традиции они считаются одними из первых проповедников христианства, которые распространяли Евангелие среди язычников и помогали создавать ранние христианские общины. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Какой церковный праздник 17 мая. Фото из открытых источников

Церковный праздник 17 мая

Согласно преданию, Андроник был епископом Паннонийским – римской провинции на территории современной Центральной Европы. Вместе с Юнией он путешествовал по разным городам, обращая людей в христианство. Считается, что именно на местах языческих капищ, где проповедовали святые, впоследствии строили храмы.

В народной традиции день 17 мая был связан с дождем и урожаем. Святого Андроника называли "Андроном с дождем", поскольку верили, что молитвы к нему помогают во время засухи. Именно поэтому в этот день хозяева традиционно работали на огороде, окучивали картофель, высаживали капусту и помидоры. Считалось, что подобные работы принесут хороший урожай.

Что нельзя делать сегодня

17 мая есть ряд запретов в народной традиции. Считается, что сегодня нельзя делать такие вещи:

  • — Отправляться в дальний путь, иначе будут преследовать неудачи
  • — Спонтанно принимать важные решения – они могут иметь негативные последствия
  • — Идти в лес – наши предки верили, что именно в середине мая змеи становятся особенно активными, поэтому поход в лес или высокую траву может быть опасным.

Именины 17 мая

Именины сегодня празднуют Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия и Ефросинья.

