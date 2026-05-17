Церковный праздник 17 мая: три суровых запрета в этот день

17 мая православные верующие чтят апостола от 70-ти Андроника и святую Юнию. В церковной традиции они считаются одними из первых проповедников христианства, которые распространяли Евангелие среди язычников и помогали создавать ранние христианские общины. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 17 мая

Согласно преданию, Андроник был епископом Паннонийским – римской провинции на территории современной Центральной Европы. Вместе с Юнией он путешествовал по разным городам, обращая людей в христианство. Считается, что именно на местах языческих капищ, где проповедовали святые, впоследствии строили храмы.

В народной традиции день 17 мая был связан с дождем и урожаем. Святого Андроника называли "Андроном с дождем", поскольку верили, что молитвы к нему помогают во время засухи. Именно поэтому в этот день хозяева традиционно работали на огороде, окучивали картофель, высаживали капусту и помидоры. Считалось, что подобные работы принесут хороший урожай.

Что нельзя делать сегодня

17 мая есть ряд запретов в народной традиции. Считается, что сегодня нельзя делать такие вещи:

— Отправляться в дальний путь, иначе будут преследовать неудачи

— Спонтанно принимать важные решения – они могут иметь негативные последствия

— Идти в лес – наши предки верили, что именно в середине мая змеи становятся особенно активными, поэтому поход в лес или высокую траву может быть опасным.

Именины 17 мая

Именины сегодня празднуют Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия и Ефросинья.

