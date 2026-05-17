Церковне свято 17 травня: три суворі заборони цього дня

17 травня православні віряни вшановують апостола від 70-ти Андроніка та святу Юнію. У церковній традиції їх вважають одними з перших проповідників християнства, які поширювали Євангеліє серед язичників та допомагали створювати ранні християнські громади. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 17 травня

Згідно з переказами, Андронік був єпископом Паннонійським — римської провінції на території сучасної Центральної Європи. Разом із Юнією він подорожував різними містами, навертаючи людей до християнства. Вважається, що саме на місцях язичницьких капищ, де проповідували святі, згодом зводили храми.

У народній традиції день 17 травня пов’язували з дощем та врожаєм. Святого Андроніка називали "Андрон з дощем", оскільки вірили, що молитви до нього допомагають під час посухи. Саме тому цього дня господарі традиційно працювали на городі, підгортали картоплю, висаджували капусту та помідори. Вважалося, що такі роботи принесуть добрий урожай.

Що не можна робити сьогодні

17 травня має ряд заборон у народній традиції. Вважається, що сьогодні не можна робити такі речі:

- Вирушати в далеку дорогу, інакше будуть переслідувати невдачі

- Спонтанно ухвалювати важливі рішення – вони можуть мати негативні наслідки

- Йти до лісу — наші предки вірили, що саме в середині травня змії стають особливо активними, тому похід у ліс чи високу траву може бути небезпечним.

Іменини 17 травня

Іменини сьогодні святкують Адріан, Панас, Миколай, Степан, Євдокія та Єфросинія.

