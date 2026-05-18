Яке церковне свято 18 травня: особливі звичаї та повір'я

18 травня Православна церква згадує святих отців семи Вселенських соборів – єпископів, які у різні століття затверджували основи християнської віри та формували церковні догмати. Цей день пов'язаний не лише з церковною історією, а й із народними традиціями, заборонами та прикметами.

Прикмети 18 травня.

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до святого Феодота Анкірського, пам'ять якого також відбувається в цей день. Його шанують як помічника весни та захисника майбутнього врожаю, тому у святого просять благополуччя, родючості та достатку у будинку.

У народній традиції цей день відомий як Федот Вівсяник. Він пов'язаний з вівсом і дубом — символами сили, життя та майбутнього врожаю. У давнину в цей час сіяли овес і льон, заготовляли лікувальні настої з дубових гілок і молодого листя, а також готували вівсяні каші та випічку.

Існують сьогодні й особливі звичаї: вважається, що якщо закохані візьмуться за руки і тричі обійдуть дуб, їхній союз буде міцним і щасливим.

У церковних уявленнях та народних повір'ях цей день потребує особливої поведінки. Не вітаються лайка, лихослів'я, сварки, плітки, заздрість і жадібність. Також засуджуються лінощі, образи інших людей і жорстокість стосовно тварин. Відмова в милостині вважалася поганою прикметою і могла, за повір'ями, призвести до бідності.

Згідно з традицією, у цей день не варто розпочинати нові справи, змінювати роботу, запускати важливі проекти чи робити великі покупки. Вважалося, що такі починання не будуть вдалими та можуть швидко зруйнуватися.

Особливу повагу виявляли й до природи: дуб цього дня намагалися не рубати, вважаючи його за священне дерево.

У народній традиції цей день тісно пов'язаний із спостереженням за природою: за погодою та станом дуба можна передбачити, яким буде літо та врожай. Якщо дуб розпустився раніше за ясен — літо буде сухим. Дуб починає скидати зелене листя – рік може бути неврожайним. Сполохи на зорі – до зміни погоди. Захід сонця в серпанку або тьмяний горизонт — до дощового літа або погіршення погоди. Якщо сонце заходить у хмару – завтра буде негода.

