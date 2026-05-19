Яке церковне свято 19 травня: що вважається особливим успіхом у цей день

Церковне свято 19 травня згідно з новим календарем Православної церкви України – день пам'яті преподобного Іоанна Готфського, святого, якого вважають за твердість віри та відданість християнству. У народі цей день називають Іван Довгий або Оберіг ниви – це день, коли дбали про майбутній урожай та уважно стежили за прикметами.

У молитвах до святого Іоанна Готтфського просять про здоров'я, зцілення від тяжких хвороб, захист сім'ї та душевний спокій.

Вважається, що святий допомагає пережити важкі часи та зміцнює віру.

Також до нього звертаються люди, які зіткнулися із серйозними випробуваннями – хворобою, втратою близьких чи душевним сум'яттям.

У народному календарі цей день називають Іван Довгий або Оберіг ниви. У давнину з раннього ранку люди виходили в поле і просили природу вберегти посіви від суховіїв, сильного вітру та посухи.

Вважається, що саме на Івана Довгого найкраще садити огірки – за прикметами, тоді вони виростають хрусткими та без гіркоти. У цей день наші пращури вірили, що праця в цей час приваблює достаток і добробут у будинок.

В давнину в цей день спекували пироги і пригощали ними близьких, сусідів, мандрівників і бідняків — вважалося, що щедрість у цей день допомагає зберегти мир та достаток у родині.

У народі з цим днем також пов'язано чимало заборон: на Івана Довгого не можна сумувати, скаржитися на життя – все літо пройде у тривогах та невдачах; не радять давати або позичати хліб і сіль, щоб не віддати разом з ними достаток і сімейний добробут; поганою прикметою вважається викидати залишки їжі — їх краще віддати тваринам; не рекомендується стригти волосся чи нігті — за повір'ями, це може призвести до фінансових труднощів та неврожаю.

Особливу повагу слід виявити до природи: не можна ламати гілки, топтати рослини і без причини зривати квіти. У минулі часи у цей день вшановується пам'ять святого літа.

