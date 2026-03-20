Яке церковне свято 20 березня: чому саме з цього дня світло починає перемагати пітьму

20 березня у новому православному календарі української церкви – день пам'яті мучениці Фотини (Світлани). У цю дату згадують її подвиг віри, дотримуються особливих традицій і звертають увагу на заборони.

Святу Фотину (Світлану) вважають покровителькою сім'ї, любові та жіночого щастя – у неї просять здоров'я, зцілення від хвороб, зміцнення віри та допомоги у складних життєвих ситуаціях. Також свята – заступниця жінок із ім'ям Світлана.

У народі 20 березня називають Фотінья Колодязниця — у цей день особливо шанують воду з колодязя. Вважається, що саме сьогодні вона набуває цілющих властивостей: колодязною водою вмиваються для здоров'я та краси; п'ють, щоб набратися сил і позбутися хвороб; окроплюють будинок, двір, тварин та город — для захисту та врожаю.

Також на 20 березня цього року припадає весняне рівнодення, або весняне сонцестояння. Це час, коли день і ніч стають рівними. У народі вірять, що саме з цього моменту настає справжня весна: світло починає перемагати темряву, дні стають довшими, а природа остаточно прокидається.

День вважається особливим і навіть магічним: у давнину його сприймали як початок нового року та галасливо зустрічали – водили хороводи, співали, розпалювали багаття та стрибали через вогонь, щоб залишити все погане у минулому та зустріти весну оновленими.

На весняне рівнодення прийнято наводити лад у будинку, позбавлятися зайвого, впускати в житло світло та свіже повітря. Вважається, що так можна "впустити" весну у своє життя та розпочати новий етап. Напередодні будинок прикрашають гілочками верби — вона очищає від негативу, відганяє все зле і приносить у будинок тепло, радість та добробут.

За народними спостереженнями цього дня судять про погоду та майбутній сезон. Якщо пішов дощ, то восени буде багато грибів. Хмари проти вітру – до опадів. Кішка згортається клубком – до похолодання. Теплий день та холодна ніч – до швидкого встановлення ясної погоди.

Вважається, що якщо в цей час багато талої води, то літо буде щедрим на траву та корм для худоби.

