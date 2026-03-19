Церковный праздник 19 марта: что в этот день предвещает удачный год
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 19 марта: что в этот день предвещает удачный год

В народной традиции день прозвали Дарья Грязная

19 марта 2026, 06:34
Кравцев Сергей

19 марта в Украине по новому календарю православная церковь чтит память святых мучеников Хрисанфа и Дарии.

В молитвах к святым мученикам Хрисанфу и Дарии просят о здоровье близких, мире в семье, любви и верности, помощи в воспитании детей. 

В народной традиции день прозвали Дарья Грязная — в это время обычно много слякоти, хотя год на год не приходится.

По приметам даты в старину судили о будущем: шум талых вод предвещал хорошую траву летом, а состояние дорог — каким будет год. Говорят, если дороги быстро подсыхают – это верный знак, что год выдастся удачным и щедрым.

19 марта Церковь не одобряет зависть, ложь, жадность, не следует отказывать в помощи и вступать в конфликты. Поскольку продолжается Великий пост, верующие отказываются от скоромной пищи, хотя главное – это следить за своими мыслями, словами и поступками.

По народным поверьям, в этот день нельзя: грустить, плакать и унывать — весь год пройдет в печали; лениться и бездельничать — к проблемам с деньгами; сплетничать, осуждать других — к неприятностям и разладу в семье.

Не следует также ходить в грязной или неопрятной одежде — говорят, "грязь" придется долго "отмывать". Не стоит сегодня говорить о своих планах, иначе им сбыться не суждено.

По приметам дня судят о погоде летом. Если день теплый и солнечный — лето ожидается сухим и ветреным. Дождь пошел — летом не будет засухи. Верба зацвела — пора выставлять пчел. Гремит – к засушливому лету.

Самой примечательной считалась такая примета: если в этот день не видно звезд, значит, потепление уже совсем близко.

