Церковне свято 19 березня: що в цей день віщує вдалий рік

19 березня в Україні за новим календарем православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Хрісанфа та Дарії.

У молитвах до святих мучеників Хрісанфу та Дарії просять про здоров'я близьких, мир у сім'ї, любов і вірність, допомогу у вихованні дітей.

У народній традиції цей день прозвали Дарина Брудна — у цей час зазвичай багато сльоти, хоча рік на рік не приходиться

За прикметами дати за старих часів судили про майбутнє: шум талих вод віщував хорошу траву влітку, а стан доріг — яким буде рік. Кажуть, якщо дороги швидко підсихають – це вірний знак, що рік видасться вдалим та щедрим.

19 березня Церква не схвалює заздрість, брехню, жадібність, не слід відмовляти у допомозі та вступати в конфлікти. Оскільки продовжується Великий піст, віруючі відмовляються від скоромної їжі, хоча головне – стежити за своїми думками, словами та вчинками.

За народними повір'ями, у цей день не можна: сумувати, плакати та сумувати — весь рік пройде у смутку; лінуватися і ледарювати — до проблем із грошима; пліткувати, засуджувати інших — до неприємностей та розладу в сім'ї.

Не слід також ходити у брудному чи неохайному одязі — кажуть, "бруд" доведеться довго "відмивати". Не варто сьогодні говорити про свої плани, інакше їм здійснитися не судилося.

За прикметами дня судять про погоду влітку. Якщо день теплий та сонячний — літо очікується сухим та вітряним. Дощ пішов – улітку не буде посухи. Верба зацвіла — настав час виставляти бджіл. Гримить – до посушливого літа.

Якщо у цей день не видно зірок, значить, потепління вже зовсім близько.

