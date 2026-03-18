Церковный праздник 18 марта: о чем нельзя рассказывать в этот день

18 марта согласно новом церковному календарю Православной церкви Украины вспоминают преподобного Кирилла, архиепископа Иерусалимского и одного из известных богословов и защитников христианской веры. День окружен особыми обычаями, приметами и запретами.

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святителю Кириллу — просят крепкого здоровья, исцелить от болезней, помочь в семейных и житейских делах.

В народе день прозвали Кирилла, или Кириллов день, который считается особенно благоприятным для начала лечения — выздоровление пойдет быстрее. Также сегодня хорошо заняться домашними делами, а также подготовкой к будущим сельскохозяйственным работам. Считается, что накануне посевной важно привести дом в порядок — устроить уборку, вымыть полы, почистить углы.

В церковный праздник 18 марта, как и в любой другой день, советуют избегать ссор, сплетен, зависти, осуждения. Не стоит хвастаться, лениться, жадничать и отказывать в помощи. Продолжается Великий пост, во время которого важно следить не только за питанием, но и за своими мыслями, словами и поступками.

С народными поверьями дня связано и несколько запретов: 18 марта не стоит занимать деньги и давать их в долг – это может привести к финансовым трудностям и ссорам; не следует носить чужие вещи или обмениваться одеждой — перетянешь на себя чужие проблемы и неприятности; нельзя рассказывать за столом о чужих недостатках и обсуждать кого-либо — можно подавиться.

Также не советуют доедать из чужих тарелок и пользоваться чужими чашками — чтобы не забрать чужие недуги.

По природе и погоде дня можно понять, какой будет весна и чего ждать от будущего урожая. Если на орешнике появились молодые сережки — морозов больше не будет. В воздухе мошкара летает или слышен комариный писк — летом будет много ягод и грибов. Зацвела мать-и-мачеха — к теплу. Прилетели лебеди — считай, холода ушли.

Однако радоваться теплу еще рано, в народе говорят: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". То есть, весна уже близко, но возвратные заморозки еще возможны.

