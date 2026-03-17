Церковный праздник 17 марта: кому будет сопутствовать удача и достаток весь год

17 марта по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобного Алексия, человека Божьего.

Приметы 17 марта.

В молитвах к преподобному Алексию, человеку Божию, верующие просят здоровья, исцелить в случае тяжелой болезни, дать сил перед жизненными испытаниями и помочь в трудных обстоятельствах.

В народе день известен как Алексей Теплый – снег активно тает, и весна окончательно вступает в свои права. Особое внимание в этот день уделяют березе, которая символизирует чистоту, мир и гармонию. В старину, как только начиналось движение сока, люди отправлялись в лес. Березовый сок пили свежим, а также готовили на нем узвар — горячий напиток из сушеных ягод, трав и фруктов с медом и пряностями для восстановления сил поле зимы.

Также на Алексея собирали березовые почки – из них делали настои и мази, которые использовали при простуде, болях в желудке, заболеваниях суставов, для заживления ран.

Сегодня советуют завершить зимние дела — по поверьям, тому, кто справится со старыми хлопотами к Алексею Теплому, будет сопутствовать удача и достаток весь год. День благоприятен для рыбалки, а пчеловоды уже начинают проверять ульи и готовиться к новому сезону.

Среди народных примет есть и весьма необычные. Говорят, что если незамужняя девушка в этот день увидит аиста и быстро присядет — то вскоре встретит своего суженого. Также верят, что если подарить нищему вышитую рубашку, то ждать сватов долго не придется.

В церковный праздник 17 марта не следует ссориться, отказывать в помощи и милостыне. Церковь предостерегает от лжи, жадности, зависти, лени, а также отчаяния.

В народных традициях с датой также связаны несколько запретов: на Алексея Теплого лучше не давать в долг; не советуют отправляться в дальнюю дорогу; не стоит начинать новые дела, не завершив старые — успеха не принесут.

Также в старину сегодня старались не заниматься тяжелой работой — мол, тогда будешь весь год работать до изнеможения.

