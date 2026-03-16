Какой церковный праздник 16 марта: для каких дел удачный сегодняшний день

16 марта по новому церковному календарю вспоминают мученика Савина Египетского. С этим днем связаны особые приметы о погоде, благополучии в доме и здоровье, а также ряд старинных запретов.

У святых дня верующие просят молить Бога о нас, даровать мир и помочь вынести все жизненные испытания.

Продолжается Великий пост – тем, кто его соблюдает, запрещается употреблять продукты животного происхождения.

В народном календаре этот день называют Савиным и посвящают его летнему транспорту: в старину это были телеги, в нынешнее время приводят в порядок автомобили, мотоциклы или другую технику перед весенним сезоном.

По народным приметам этот день считается удачным для покупок — приобретенные вещи будут служить долго.

В церковный праздник 16 марта не стоит ссориться, скандалить и допускать дурные мысли. Церковь не одобряет лень, ложь, жадность, зависть, отчаяние, а также отказ в помощи.

В народе с этим днем связано несколько запретов: не стоит сегодня давать деньги в долг, а также выбрасывать мусор — чтобы не "вынести" из дома счастье и удачу.

По погоде в этот день издавна пытались угадать, какой будет весна и лето. Если с утра туман выпал — лето будет холодным и дождливым. День выдался солнечный и теплый — весна будет такой же. Облака быстро бегут по небу — установится хорошая погода. Дождь или снег пошел — урожай будет неважный.

В народе говорят, что даже если на Савина возвращаются холода, это уже не может остановить весну: "Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права".

