Церковный праздник 15 марта: три суровых запрета в этот день

Slava Kot
15 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Агапия и семи мучеников Кесарийских. В народной традиции этот день связывают с рядом духовных оговорок и обычаев, которые, по верованиям, помогают избежать неурядиц. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 15 марта. Фото из открытых источников
Согласно христианскому преданию, сегодня вспоминают святых мучеников Агапия, а также семь христиан Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Во время преследования христиан их привели на суд к правителю Урвана. Несмотря на угрозы и давление, они открыто заявили о своей вере во Христа и отказались отречься от убеждений.
За это христиан было приговорено к смертной казни. Свидетелем их мужества стал другой христианин Агапий. Вдохновленный их отвагой, он тоже открыто признал свою веру. За это его бросили в тюрьму, а впоследствии казнили, отдав на растерзание диким зверям.
В народной традиции в этот день существует несколько оговорок, которые советуют соблюдать. Считается, что они помогают избежать неудач и отрицательной энергии.
15 марта день ангела отмечают Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей, Венедикт, Ростислав и Феодосий.
