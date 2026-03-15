Церковный праздник 15 марта: три суровых запрета в этот день
НОВОСТИ

Церковный праздник 15 марта: три суровых запрета в этот день

15 марта день памяти мученика Агапия и семи христиан Кесарийских.

15 марта 2026, 06:30
Slava Kot

15 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Агапия и семи мучеников Кесарийских. В народной традиции этот день связывают с рядом духовных оговорок и обычаев, которые, по верованиям, помогают избежать неурядиц. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 15 марта. Фото из открытых источников

Церковный праздник 15 марта

Согласно христианскому преданию, сегодня вспоминают святых мучеников Агапия, а также семь христиан Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Во время преследования христиан их привели на суд к правителю Урвана. Несмотря на угрозы и давление, они открыто заявили о своей вере во Христа и отказались отречься от убеждений.

За это христиан было приговорено к смертной казни. Свидетелем их мужества стал другой христианин Агапий. Вдохновленный их отвагой, он тоже открыто признал свою веру. За это его бросили в тюрьму, а впоследствии казнили, отдав на растерзание диким зверям.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции в этот день существует несколько оговорок, которые советуют соблюдать. Считается, что они помогают избежать неудач и отрицательной энергии.

  • — Не стоит выходить из дома без шпильки, которая защитит от сглаза
  • — Не нужно посещать лес
  • — Нельзя мыть голову

Кто празднует именины

15 марта день ангела отмечают Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей, Венедикт, Ростислав и Феодосий.

за время войны в Украине стало меньше православных.

можно ли носить чужой крестик. Что говорит церковь.



