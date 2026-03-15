Церковный праздник 15 марта: три суровых запрета в этот день

15 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Агапия и семи мучеников Кесарийских. В народной традиции этот день связывают с рядом духовных оговорок и обычаев, которые, по верованиям, помогают избежать неурядиц. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 15 марта

Согласно христианскому преданию, сегодня вспоминают святых мучеников Агапия, а также семь христиан Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Во время преследования христиан их привели на суд к правителю Урвана. Несмотря на угрозы и давление, они открыто заявили о своей вере во Христа и отказались отречься от убеждений.

За это христиан было приговорено к смертной казни. Свидетелем их мужества стал другой христианин Агапий. Вдохновленный их отвагой, он тоже открыто признал свою веру. За это его бросили в тюрьму, а впоследствии казнили, отдав на растерзание диким зверям.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции в этот день существует несколько оговорок, которые советуют соблюдать. Считается, что они помогают избежать неудач и отрицательной энергии.

— Не стоит выходить из дома без шпильки, которая защитит от сглаза

— Не нужно посещать лес

— Нельзя мыть голову

Кто празднует именины

15 марта день ангела отмечают Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей, Венедикт, Ростислав и Феодосий.

