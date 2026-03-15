Церковне свято 15 березня: три суворі заборони цього дня

15 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Агапія та семи мучеників Кесарійських. У народній традиції цей день пов’язують із низкою духовних застережень і звичаїв, які, за віруваннями, допомагають уникнути негараздів. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 15 березня

Згідно з християнським переданням, сьогодні згадують святих мучеників Агапія, а також сімох християн Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв. У часи переслідування християн їх привели на суд до правителя Урвана. Попри погрози і тиск, вони відкрито заявили про свою віру в Христа та відмовилися зректися переконань.

За це християн було засуджено до страти. Свідком їхньої мужності став інший християнин Агапій. Натхненний їхньою відвагою, він також відкрито визнав свою віру. За це його кинули до в’язниці, а згодом стратили, віддавши на розтерзання диким звірам.

Що не можна робити сьогодні

У народній традиції цього дня існує кілька застережень, яких радять дотримуватися. Вважається, що вони допомагають уникнути невдач та негативної енергії.

- Не варто виходити з дому без шпильки, яка захистить від пристріту

- Не потрібно відвідувати ліс

- Не можна мити голову

Хто святкує іменини

15 березня день ангела відзначають Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій, Венедикт, Ростислав та Феодосій.

