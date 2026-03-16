Яке церковне свято 16 березня: для яких справ вдалий сьогоднішній день

16 березня за новим церковним календарем згадують мученика Савіна Єгипетського. З цим днем пов'язані особливі прикмети про погоду, благополуччя в будинку та здоров'я, а також низку старовинних заборон.

У святих днів віруючі просять молити Бога за нас, дарувати мир і допомогти винести всі життєві випробування.

Триває Великий піст – тим, хто його дотримується, забороняється вживати продукти тваринного походження.

У народному календарі цей день називають Савиним і присвячують його літньому транспорту: у давнину це були вози, у наш час приводять до ладу автомобілі, мотоцикли або іншу техніку перед весняним сезоном.

За народними прикметами цей день вважається вдалим для покупок — придбані речі слугуватимуть довго.

У церковне свято 16 березня не варто сваритися, скандалити та допускати погані думки. Церква не схвалює лінь, брехню, жадібність, заздрість, відчай, а також відмову у допомозі.

У народі із цим днем пов'язано кілька заборон: не варто сьогодні давати гроші в борг, а також викидати сміття – щоб не "винести" з дому щастя та удачу.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Якщо вранці туман випав — літо буде холодним і дощовим. День видався сонячним і теплим — весна буде такою ж. Хмари швидко біжать небом — встановиться хороша погода. Дощ чи сніг пішов – урожай буде неважливий.

У народі кажуть, що навіть якщо на Савіна повертаються холоди, це вже не може зупинити весну: "Крути – не крути, зима, мороз – не мороз, а весна вже увійшла до своїх прав".

