Церковне свято 17 березня: кого супроводжуватиме успіх і достаток весь рік

17 березня за новим церковним календарем в Україні православні згадують преподобного Олексія, людину Божу.

У молитвах до преподобного Алексія, людини Божої, віруючі просять здоров'я, зцілити у разі тяжкої хвороби, дати сил перед життєвими випробуваннями та допомогти у важких обставинах.

У народі день відомий як Олексій Теплий – сніг активно тане, і весна остаточно входить у свої права. Особливу увагу цього дня приділяють березі, яка символізує чистоту, мир та гармонію. За старих часів, як тільки починався рух соку, люди вирушали до лісу. Березовий сік пили свіжим, а також готували на ньому узвар – гарячий напій із сушених ягід, трав та фруктів з медом та прянощами для відновлення сил поле зими.

Також на Олексія збирали березові бруньки – з них робили настої та мазі, які використовували при застуді, болях у шлунку, захворюваннях суглобів, для загоєння ран.

Сьогодні радять завершити зимові справи — за повір'ями, тому, хто впорається зі старим клопотом до Олексія Теплого, супроводжуватиме успіх і достаток весь рік. День сприятливий для риболовлі, а бджолярі вже починають перевіряти вулики та готуватися до нового сезону.

Серед народних прикмет є і дуже незвичайні. Кажуть, що якщо незаміжня дівчина цього дня побачить лелеку і швидко сяде — незабаром зустріне свого нареченого. Також вірять, що якщо подарувати жебраку вишиванку, то чекати сватів довго не доведеться.

У церковне свято 17 березня не слід сваритися, відмовляти у допомозі та милостині. Церква застерігає від брехні, жадібності, заздрощів, лінощів, а також розпачу.

У народних традиціях з датою також пов'язані кілька заборон: на Олексія Теплого краще не позичати; не радять вирушати у далеку дорогу; не варто розпочинати нові справи, не завершивши старі – успіху не принесуть.

Також за старих часів сьогодні намагалися не займатися важкою роботою — мовляв, тоді весь рік працюватимеш до знемоги.

