Церковне свято 18 березня: про що не можна розповідати цього дня

18 березня згідно з новим церковним календарем Православної церкви України згадують преподобного Кирила, архієпископа Єрусалимського та одного з відомих богословів та захисників християнської віри. День оточений особливими звичаями, прикметами та заборонами.

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до святителя Кирила – просять міцного здоров'я, зцілити від хвороб, допомогти у сімейних та життєвих справах.

У народі день прозвали Кирила, або Кирилів, він вважається особливо сприятливим для початку лікування — одужання піде швидше. Також сьогодні добре зайнятися домашніми справами та підготовкою до майбутніх сільськогосподарських робіт. Вважається, що напередодні посівної важливо привести будинок до ладу — зробити прибирання, вимити підлогу.

У церковне свято 18 березня, як і будь-якого іншого дня, радять уникати сварок, пліток, заздрості, засудження. Не варто хвалитися, лінуватися, скупитися і відмовляти у допомозі. Триває Великий піст, під час якого важливо стежити не лише за харчуванням, а й за своїми думками, словами та вчинками.

З народними повір'ями дня пов'язано й кілька заборон: 18 березня не варто позичати гроші та давати їх у борг – це може призвести до фінансових труднощів та сварок; не слід носити чужі речі або обмінюватися одягом — перетягнеш на себе чужі проблеми та неприємності; не можна розповідати за столом про чужі недоліки та обговорювати будь-кого — можна подавитися.

Також не радять доїдати з чужих тарілок та користуватися чужими чашками – щоб не забрати чужі недуги.

За природою та погодою дня можна зрозуміти, якою буде весна і на що чекати від майбутнього врожаю. Якщо на ліщині з'явилися молоді сережки – морозів більше не буде. У повітрі мошкара літає або чути комарячий писк — влітку буде багато ягід та грибів. Зацвіла мати-й-мачуха – до тепла. Прилетіли лебеді – вважай, холоди пішли.

Однак радіти теплу ще рано, у народі кажуть: "На Кирила і спереду, і ззаду — зима". Тобто, весна вже близько, але зворотні заморозки ще можливі.

