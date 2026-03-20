Какой церковный праздник 20 марта: почему именно с этого дня свет начинает побеждать тьму

20 марта в новом православном календаре украинской церкви — день памяти мученицы Фотины (Светланы). В эту дату вспоминают ее подвиг веры, соблюдают особые традиции и обращают внимание на запреты.

Святую Фотину (Светлану) считают покровительницей семьи, любви и женского счастья – у нее просят здоровья, исцеления от болезней, укрепления веры и помощи в сложных жизненных ситуациях. Также святая – заступница женщин с именем Светлана.

В народе 20 марта называют Фотинья Колодезница — в этот день особенно почитают воду из колодца. Считается, что именно сегодня она приобретает целебные свойства: колодезной водой умываются для здоровья и красоты; пьют, чтобы набраться сил и избавиться от болезней; окропляют дом, двор, животных и огород — для защиты и урожая.

Также на 20 марта этого года приходится весеннее равноденствие, или весеннее солнцестояние. Это время, когда день и ночь становятся равными. В народе верят, что именно с этого момента наступает настоящая весна: свет начинает побеждать тьму, дни становятся длиннее, а природа окончательно пробуждается.

День считается особенным и даже магическим: в древности его воспринимали как начало нового года и шумно встречали — водили хороводы, пели, разжигали костры и прыгали через огонь, чтобы оставить все плохое в прошлом и встретить весну обновленными.

На весеннее равноденствие принято наводить порядок в доме, избавляться от лишнего, впускать в жилище свет и свежий воздух. Считается, что так можно "впустить" весну в свою жизнь и начать новый этап. Накануне дом украшают веточками ивы — она очищает от негатива, отгоняет все злое и приносит в дом тепло, радость и благополучие.

По народным наблюдениям этого дня судят о погоде и будущем сезоне. Если пошел дождь – осенью будет много грибов. Облака против ветра – к осадкам. Кошка сворачивается клубком — к похолоданию. Теплый день и холодная ночь – к скорому установлению ясной погоды.

Считается, что если в это время много талой воды, то лето будет щедрым на траву и корм для скота.

