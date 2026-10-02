Яке церковне свято 2 жовтня: що у цей день категорично заборонено

2 жовтня за новим церковним календарем згадують двох святих мучеників – Кіпріана та Юстину, чия історія звернення від язичницького чарівництва до істинної віри стала одним із найяскравіших сюжетів православної традиції.

Прикмети 2 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають по-своєму — Купріян і Устина. Вважається, що сьогодні краще провести час у колі сім'ї, при цьому працювати не забороняється — можна займатися прибиранням, ремонтом, рукоділлям.

Якщо погода хороша, сьогодні вирушають у ліс по гриби — збирають опеньки, лисички та боровики, які одразу солять і смажать на зиму. Також сьогодні можна сіяти під зиму овочі та зелень: морква, буряк, часник, кріп та петрушку.

У народі Купріянов день вважають не найсприятливішим, тому намагаються дотримуватись цілої низки заборон. Не радять сьогодні переїжджати чи змінювати місце проживання – за повір'ям, це загрожує грошовими втратами, а також вирушати у далеку дорогу, будувати нові плани чи розпочинати важливі справи: все це краще перенести на інший час.

Не варто влаштовувати галасливі гуляння та пити алкоголь — за повір'ям, що випив стає беззахисним перед нечистою силою.

Прикмети дня підказують, якими будуть осінь, зима та наступне літо. Якщо південний вітер – до багатого врожаю озимини. Дощ пішов сьогодні — за тиждень чекай перших заморозків та морозної зими. Вітрено та дощово – зима буде холодною. Багато грибів у лісі – наступне літо буде дощовим. Стоїть погожа погода — до теплої та довгої осені. Ясно небо з ранку до заморозків. Дерева сильно скидають листя – скоро різко похолодає. Кіт весь день гріється на сонці – незабаром випаде сніг.

Вночі також дивляться на місяць: якщо коло довкола неї видно особливо чітко — попереду негода.

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