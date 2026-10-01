Покров Пресвятой Богородицы: главные запреты и приметы дня

1 октября православные в Украине, живущие по новому церковному календарю, встречают один из самых любимых народом праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Это символ заступничества и защиты, которую Божья Матерь простирает над каждым, кто просит о помощи. В этот же день чтут чудотворный образ Божией Матери "Ласковая Станиславская".

Покров Пресвятой Богородицы. Фото: из открытых источников

В народе праздник получил короткое название — Покров, он символизирует встречу осени и зимы: как раз к этой дате обычно выпадает первый иней, а с деревьев окончательно опадают листья — отсюда и поговорка "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Праздником завершается сельскохозяйственный год — заканчивают все полевые работы, собирают последний урожай и готовятся к зиме. Раньше в честь этого устраивали широкие гуляния и шумные ярмарки. С праздника начинается и свадебная пора — браки, заключенные в этот день, считаются самыми крепкими и счастливыми. Незамужние девушки с утра идут в храм и ставят праздничную свечу — по поверью, кто сделает это первой, та раньше и выйдет замуж, — а также молятся Богородице и Параскеве Пятнице о счастливом замужестве.

Сегодня также принято печь блины — чем больше их окажется на столе, тем теплее, по примете, будет в доме зимой. Угощают ими не только родных, но и соседей и нуждающихся. Считается, что щедрость в этот день особенно вознаграждается.

В храме принято молиться Богородице о защите, здоровье и семейном счастье — верят, что тот, кто помолился сегодня, будет под ее покровительством весь год.

В народе с этим днем связан ряд запретов, касающихся домашних дел: сегодня не занимаются тяжелым трудом, не режут, не копают, не рубят дрова, не берутся за стирку, уборку и рукоделие — все заботы стараются завершить накануне, оставляя на праздник разве что приготовление стола.

Не советуют сегодня ссориться и сквернословить — считается, что это грозит болезнями и отворачивает удачу, а также давать пустые обещания и клятвы.

Отдельная примета касается девушек на выданье: отказывать сватам в этот день не советуют — по поверью, отказавшая замуж выйдет не раньше, чем через три года.

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