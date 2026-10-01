Покров Пресвятої Богородиці: головні заборони та прикмети дня

1 жовтня православні в Україні, які живуть за новим церковним календарем, зустрічають одне з найулюбленіших народів свят – Покрова Пресвятої Богородиці. Це символ заступництва та захисту, яку Божа Мати простягає над кожним, хто просить допомоги. Цього ж дня вшановують чудотворний образ Божої Матері "Ласка Станіславська".

Покров Пресвятої Богородиці. Фото: з відкритих джерел

У народі свято отримало коротку назву — Покрова, воно символізує зустріч осені та зими: саме на цю дату зазвичай випадає перший іній, а з дерев остаточно опадає листя — звідси й приказка "Покрова вкриває землю то листям, то снігом".

Святом завершується сільськогосподарський рік — закінчують усі польові роботи, збирають останній урожай і готуються до зими. Раніше на честь цього влаштовували великі гуляння та галасливі ярмарки. Зі свята починається й весільна пора — шлюби, укладені цього дня, вважаються найміцнішими та найщасливішими. Незаміжні дівчата зранку йдуть до храму й запалюють святкову свічку — за повір’ям, хто зробить це першою, та й раніше вийде заміж, — а також моляться Богородиці та Параскеві П’ятниці про щасливе заміжжя.

Сьогодні також прийнято пекти млинці — чим більше їх виявиться на столі, тим тепліше, за прикметою, буде вдома взимку. Пригощають ними не лише рідних, а й сусідів та нужденних. Вважається, що щедрість у цей день особливо винагороджується.

У храмі прийнято молитися Богородиці за захист, здоров'я та сімейне щастя — вірять, що той, хто помолився сьогодні, буде під її заступництвом весь рік.

У народі з цим днем пов'язана низка заборон, що стосуються домашніх справ: сьогодні не займаються важкою працею, не ріжуть, не копають, не рубають дрова, не беруться за прання, збирання та рукоділля – всі турботи намагаються завершити напередодні, залишаючи на свято хіба що приготування столу.

Не радять сьогодні сваритися та поганословити – вважається, що це загрожує хворобами та відвертає удачу, а також давати порожні обіцянки та клятви.

Окрема прикмета стосується дівчат на виданні: відмовляти сватам у цей день не радять — за повір'ям, що відмовила заміж вийде не раніше ніж через три роки.

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