Какой церковный праздник 30 сентября: что нужно сделать для здоровья и защиты от бед

30 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителя Михаила — первого митрополита Киевского, чье имя связано с самим началом христианской истории Киевской Руси.

Приметы 30 сентября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Михаил Соломенный — название пошло от давнего обряда: именно в эту дату меняли солому в постелях. Старую сжигали, а новой набивали матрасы и подушки. Считалось, что этот ритуал защищает от дурного глаза и несчастий на весь год.

По народным обычаям сегодня принято искупаться, надеть чистую одежду и сменить постельное белье, обязательно нужно выкупать детей — тогда не будут болеть. В доме наводят порядок, а порог окропляют святой водой — для защиты от злых сил.

Церковь в этот день предостерегает от ссор и ругани, сквернословия и сплетен, зависти и жадности — отказ в помощи, обиды, месть, осуждение и отчаяние сегодня недопустимы.

По народным поверьям, в этот день не советуют лениться — святой Михаил всю жизнь провел в трудах и заботах. Не рекомендуется носить грязную или поношенную одежду и обувь — считается, что это может притянуть болезни и несчастья. Не стоит начинать ремонт или новое строительство — верят, что работу не удастся завершить вовремя, а сделанное быстро придет в негодность.

В лес сегодня лучше не ходить и не задерживаться на природе — считается, что накануне Покрова там особенно активна нечистая сила, а сломанные ветки или вырванные с корнем растения воспринимали как явный ее след.

Приметы дня подсказывают, какими будут ближайшие дни и зима. Если выпал первый снег — настоящая зима придет нескоро. Сухая и теплая погода — зима задержится в пути. Дождь пошел сегодня — зимой будет много снега. Пасмурное утро — впереди еще будут теплые деньки. Луну не видно из-за тумана — к ненастью.

Если журавли уже улетели на юг — похолодает рано, а зима будет холодной.

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