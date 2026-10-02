Какой церковный праздник 2 октября: что в этот день категорически запрещено

2 октября по новому церковному календарю вспоминают двух святых мучеников – Киприана и Иустину, чья история обращения от языческого волшебства к истинной вере стала одним из самых ярких сюжетов православной традиции.

Приметы 2 октября. Фото: из открытых источников

В народе день называют по-своему – Куприян и Устинья. Считается, что сегодня лучше провести время в кругу семьи, работать при этом не запрещается – можно заниматься уборкой, ремонтом, рукоделием.

Если погода хорошая, сегодня отправляются в лес за грибами — собирают опята, лисички и боровики, которые сразу солят и жарят на зиму. Также сегодня можно сеять под зиму овощи и зелень: морковь, свеклу, чеснок, укроп и петрушку.

В народе Куприянов день считают не самым благоприятным, поэтому стараются соблюдать целый ряд запретов. Не советуют сегодня переезжать или менять место жительства — по поверью, это грозит денежными потерями, а также отправляться в дальнюю дорогу, строить новые планы или начинать важные дела: все это лучше перенести на другое время.

Не стоит устраивать шумные гуляния и пить алкоголь — по поверью, выпивший становится беззащитным перед нечистой силой.

Приметы дня подсказывают, какими будут осень, зима и следующее лето. Если южный ветер – к богатому урожаю озимых. Дождь пошел сегодня — через неделю жди первых заморозков и морозной зимы. Ветрено и дождливо — зима будет холодной. Много грибов в лесу — следующее лето будет дождливым. Стоит погожая погода — к теплой и долгой осени. Ясное небо с утра — к заморозкам. Деревья сильно сбрасывают листья — скоро резко похолодает. Кот весь день греется на солнце — скоро выпадет снег.

Ночью также смотрят на луну: если круг вокруг нее виден особенно четко — впереди ненастная погода.

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