Яке церковне свято 19 грудня: кого сьогодні просять про захист українських військових

19 грудня за новим церковним календарем в українській православній церкві згадують преподобного Іллю Муромця, подвижника Києво-Печерської лаври. З цим днем пов'язані особливі народні традиції, погодні прикмети та суворі заборони.

Ільїн день. Фото: із відкритих джерел

За юліанським календарем 19 грудня православні відзначають день святого Миколая Чудотворця — одного з найшанованіших святих.

Іллю Муромця шанують як заступника слабких та знедолених, покровителя воїнів. Святого просять про захист військових, про здоров'я дітей, особливо ослаблених недугами, моляться за зцілення при дитячому церебральному паралічі, відновлення після травм хребта.

У народі день називають Ільїн, сьогодні намагаються не братися за важку роботу та вирішувати важливі справи.

Церква в цей день закликає відмовитися від сварок, лайки та лихослів'я, не піддаватися заздрості, бажанню мстити, лінуватися. Не слід відмовляти у допомозі, як людям, так і тваринам. Триває Різдвяний піст — згідно з календарем ті, хто постить сьогодні, дотримуються сухої їжі.

За народними прикметами сьогодні не радять робити прибирання в будинку, займатися рукоділлям, брати чи давати гроші у борг. Окрема заборона стосується вживання спиртного. День пам'яті преподобного Іллі збігається з днем мученика Воніфатія, якого вшановують покровителем тверезості, тому алкоголь у цей день вважається особливо небажаним.

За спостереженнями за погодою можна зрозуміти, якою буде зима та весна. Якщо день холодний та ясний – до хлібородного року. Скільки снігу випаде 19 грудня – стільки навесні зросте трави. Мороз у цей день — у травні буде негода. Якщо все занесло снігом, то сніг йтиме до початку січня.

По погоді судять і про майбутній урожай: тепло – вродиться жито, сильний вітер – буде багато горіхів, зоряне небо – гарний урожай гороху та ягід.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 18 грудня: що треба придбати, щоб рік був щасливим.



