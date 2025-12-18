logo

Какой церковный праздник 18 декабря: что нужно приобрести, чтобы год был счастливым
НОВОСТИ

Какой церковный праздник 18 декабря: что нужно приобрести, чтобы год был счастливым

По народным поверьям, этот день считается опасным из-за "разгула нечистой силы",

18 декабря 2025, 06:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

18 декабря по новому церковному календарю православные в Украине чтят память святителя Модеста, патриарха Иерусалимского.

Какой церковный праздник 18 декабря: что нужно приобрести, чтобы год был счастливым

Приметы 18 декабря. Фото: из открытых источников

С молитвами к святителю Модесту верующие обращаются, чтобы попросить укрепить веру в Бога, людей и свои силы. Святого издавна почитают как покровителя домашнего скота, поэтому молятся также и о защите животных от холода, голода и гибели, а также о благополучии и достатке в хозяйстве. На иконах Модеста нередко изображают вместе со святыми Флором, Лавром и Власием – к ним также обращаются с молитвами о сохранности домашней живности.

В народе праздник прозвали Модестов день. Сегодня принято наводить порядок в доме, а по одной из примет сегодня для привлечения достатка нужно купить новый веник, перевязать его красной лентой и поставить в углу дома.

В церковный праздник не приветствуются ссоры, ругань, сквернословие и праздность.

По народным поверьям, этот день считается опасным из-за "разгула нечистой силы", поэтому существует ряд особых запретов. Нужно постараться не оставлять на видном месте ножи и другие острые предметы, запрещается шить и штопать одежду. 

Особое внимание уделяли деньгам и достатку: в этот день не советуют брать или давать в долг, чтобы не провести весь следующий год в нужде.

Издавна наши предки в этот день обращали внимание на погоду и природу.

Приметы дня говорят о погоде зимой, а также летом. Если морозный день выдался – остальная часть зимы будет снежной и мягкой. Снегири запели — к снегопаду. Снег оседает под ногами — жди оттепель. Дым из трубы тянется вверх — к похолоданию.

В народе говорят, что какая погода в Модестов день, таким будет и июнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 17 декабря: что сулит достаток.




