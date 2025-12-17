Церковный праздник 17 декабря: что сегодня сулит достаток

17 декабря по новому церковному стилю в Украине чтят память пророка Даниила и его сподвижников. В народе дату связывают с особыми обычаями, приметами и строгими запретами.

Верующие к святым дня обращаются с молитвами об укреплении духа и веры. Считается, что пророк Даниил покровительствует в трудные времена и оберегает от засухи, голода, эпидемий, нашествий врагов.

В народе день прозвали Данилов. В старину сегодня старались натопить печь так, чтобы тепла хватило на несколько дней вперед — они будут особенно холодными. Вечером в доме принято зажигать красные свечи, чтобы очистить жилище от всего плохого и прогнать болезни и зло.

Одно из поверий дня говорит: с самого утра нужно положить в карман новую монету или купюру – это сулит достаток и отсутствие денежных проблем в течение года. Старые и потертые деньги, напротив, считаются "пустыми".

В этот церковный праздник, как и в любой другой день, не одобряются ссоры, сквернословие, лень. Не следует завидовать, мстить, отказывать в помощи. Продолжается Рождественский пост: согласно календарю, постящимся сегодня полагается сухоядение.

По народным приметам, в этот день не стоит жаловаться на судьбу и рассказывать окружающим о своих проблемах — будут преследовать весь год. Запрещается сегодня шить и заниматься другим рукоделием — говорят, это может навлечь неудачи, проблемы в личной жизни и даже травмы. Не советуют опаздывать — можно упустить удачу.

Издавна по приметам дня наши предки пытались понять, какой будет погода в дальнейшем и даже в мае. Если ветер с востока — к скорому похолоданию. Если стоит тихая и ясная погода — к вечернему морозу, небо пасмурное — к сильному снегопаду. Мороз ударил — к затяжным холодам. Метель разгулялась — к богатому лету.

Иней на деревьях в Данилов день обещает скорое потепление и теплые Святки без сильных морозов. Также говорят, что какая погода 17 декабря, таким будет и май.

