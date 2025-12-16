Какой церковный праздник 16 декабря: какие запреты дня ни в коем случае нельзя нарушать

16 декабря в украинской православной церкви по новому календарю вспоминают святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. Верующие в этот день обращаются к святому с молитвами, а в народе соблюдают определенные традиции и запреты.

Приметы 16 декабря. Фото: из открытых источников

Святого пророка Аггея почитают как покровителя младенцев и трудолюбивых людей. К святому обращаются с молитвами о здоровье детей, просят защитить от дурного глаза, наставить на правильный жизненный путь, избавить от лени и вредных привычек.

Считается, что пророк благоволит тем, кто честно трудится, поэтому день его памяти нужно также провести в труде.

В народе день называют Агеев и верят, что, чем усерднее человек трудится сегодня, тем больше благополучия у него будет в будущем. Также в эту дату принято уделять внимание детям и внукам, проводить время с близкими. Продолжается подготовка к Рождеству и Новому году.

В церковный праздник 16 декабря не приветствуются ссоры, сквернословие, зависть, месть и лень. Нельзя отказывать в помощи, а тем, кто соблюдает Рождественский пост, — нарушать его правила. Сегодня разрешается есть блюда с маслом.

В народе на Агеев день также есть ряд запретов. В этот день не следует устраивать генеральную уборку и заниматься ремонтом. Категорически запрещено лениться, не приветствуются тайны и скрытность.

Некоторые суеверия касаются и денег: говорят, что сегодня в кошельке обязательно должна была быть хотя бы небольшая сумма, чтобы не притянуть бедность на весь год. Однако пересчитывать деньги как раз нельзя – это к финансовым потерям.

По приметам Агеевого дня судят о погоде ближайших недель и о том, какой будет зима и весна. Если кошка ищет тепло — к морозам. Много инея на деревьях и крышах — будет много снега на Святки. Мороз крепкий сегодня — зима будет суровой и затяжной.

Говорят также, что какая погода 16 декабря, таким будет и апрель.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 15 декабря: главные приметы и запреты этого дня.



