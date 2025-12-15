Какой церковный праздник 15 декабря: главные приметы и запреты этого дня

15 декабря в новом православном календаре Украины – день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, а также Собор крымских святых. С этим днем связаны свои традиции, народные приметы и строгие запреты.

Приметы 15 декабря. Фото: из открытых источников

В молитвах к святителю Стефану верующие просят здоровья, исцелить от болезней, укрепить веру.

Одна из главных традиций дня — нужно подать милостыню. Это может быть еда, деньги и теплая одежда для нуждающихся. Также принято делать кормушки и подкармливать птиц – это, по народным поверьям, сулит удачу и благополучие в наступающем году.

В народе этот день называют Стефана, он считается благоприятным для учебы и начала новых дел. По поверьям, все сегодняшние задумки должны сбыться.

В церковный праздник 15 декабря не одобряются ссоры, сквернословие, злоба, запрещается завидовать, мстить, лениться, злоупотреблять алкоголь, отказывать в помощи. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, не следует нарушать его правила — сегодня нужно придерживаться сухоядения.

Также в этот день в народе запрещают: заниматься тяжелым трудом; ходить в лес — можно сбиться с пути; устраивать шумные и пышные застолья; охотиться и рыбачить.

По народным поверьям сегодня считается плохой приметой жаловаться на мороз и стужу — говорят, что это может ослабить здоровье. Напротив, важно сохранять бодрость духа и добрый настрой — тогда весь год будут силы.

По погоде на Стефана судят, какой она будет в ближайшие дни, а также о грядущей весне и будущем урожае. Если много снега выпало — к урожаю зерновых, будет много травы. Вороны кружат — к непогоде. Кошка спит весь день — будет суровая и морозная зима. "Заря в рукавицах" (на небе видны красные отблески) — жди сильный мороз. Синицы с утра громко щебечут — морозы усилятся. Малоснежный день с морозом — к урожаю. Ветер с запада — погода скоро поменяется на более мягкую.

Самая интересная примета дня: считается, что погода на Стефана повторится в марте — день в день.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 14 декабря: запреты в этот день.



