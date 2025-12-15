Яке церковне свято 15 грудня: головні прикмети та заборони цього дня

15 грудня у новому православному календарі України – день пам'яті святителя Стефана, сповідника та архієпископа Сурозького, а також Собор кримських святих. З цим днем пов'язані свої традиції, народні прикмети та суворі заборони.

Прикмети 15 грудня. Фото: з відкритих джерел

У молитвах до святителя Стефана віруючі просять здоров'я, зцілити від хвороб, зміцнити віру.

Одна з головних традицій дня – треба подати милостиню. Це може бути їжа, гроші та теплий одяг для нужденних. Також прийнято робити годівниці та підгодовувати птахів – це, за народними повір'ями, обіцяє удачу та благополуччя наступного року.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то в цей день погода буде називатися святою. За повір'ями, всі сьогоднішні задуми мають здійснитися.

У церковне свято 15 грудня не схвалюються сварки, лихослів'я, злість, забороняється заздрити, мстити, лінуватися, зловживати алкоголем, відмовляти у допомозі. Тим, хто дотримується Різдвяного посту, не слід порушувати його правила — сьогодні треба дотримуватись сухої їжі.

Також у цей день у народі забороняють: займатися важкою працею; ходити в ліс – можна збитися зі шляху; влаштовувати галасливі та пишні застілля; полювати і рибалити.

За народними повір'ями сьогодні вважається поганою прикметою скаржитися на мороз та холоднечу – кажуть, що це може послабити здоров'я. Навпаки, важливо зберігати бадьорість духу та добрий настрій – тоді весь рік будуть сили.

За погодою на Стефана судять, якою вона буде найближчими днями, а також про майбутню весну та майбутній урожай. Якщо багато снігу випало – на врожай зернових, буде багато трави. Ворони кружляють – до негоди. Кішка спить весь день – буде сувора та морозна зима. "Зоря в рукавицях" (на небі видно червоні відблиски) — чекай на сильний мороз. Синиці зранку голосно щебечуть – морози посиляться. Малосніжний день із морозом – до врожаю. Вітер із заходу — погода скоро зміниться на м'якшу.

Найцікавіша прикмета дня: вважається, що погода на Стефана повториться у березні – день у день.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 14 грудня: заборони цього дня.



