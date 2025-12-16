Яке церковне свято 16 грудня: які заборони дня в жодному разі не можна порушувати

16 грудня в українській православній церкві за новим календарем згадують святого Аггея, одного з дванадцяти малих пророків. У цей день віруючі звертаються до святого з молитвами, а в народі дотримуються певних традицій і заборон.

Прикмети 16 грудня. Фото: з відкритих джерел

Святого пророка Аггея шанують як покровителя немовлят та працьовитих людей. До святого звертаються з молитвами про здоров'я дітей, просять захистити від поганого ока, наставити на правильний життєвий шлях, позбавити лінощів і шкідливих звичок.

Вважається, що пророк благоволить тим, хто чесно працює, тому день його пам'яті слід також провести у праці.

У народі день називають Агеїв і вірять — що старанніше людина трудиться сьогодні, то більше добробуту у неї буде в майбутньому. Також у цю дату прийнято приділяти увагу дітям та онукам, проводити час із близькими. Триває підготовка до Різдва та Нового року.

У церковне свято 16 грудня не вітаються сварки, лихослів'я, заздрість, помста та лінощі. Не можна відмовляти у допомозі, а тим, хто дотримується Різдвяного посту, — порушувати його правила. Сьогодні дозволяється їсти страви з олією.

У народі на Агєїв день також є низка заборон. Цього дня не слід влаштовувати генеральне прибирання та займатися ремонтом. Категорично заборонено лінуватися, не вітаються таємниці та скритність.

Деякі забобони стосуються і грошей: кажуть, що сьогодні у гаманці обов'язково мала бути хоча б невелика сума, щоб не притягнути бідність на весь рік. Проте перераховувати гроші якраз не можна – це до фінансових втрат.

За прикметами дня Агея судять про погоду найближчих тижнів і про те, якою буде зима і весна. Якщо кішка шукає тепло – до морозів. Багато інею на деревах та дахах – буде багато снігу на Святки. Мороз міцний сьогодні – зима буде суворою та затяжною.

Кажуть також, яка погода 16 грудня, таким буде і квітень.

