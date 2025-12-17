Церковне свято 17 грудня: що сьогодні обіцяє достаток

17 грудня за новим церковним стилем в Україні вшановують пам'ять пророка Данила та його сподвижників. У народі дату пов'язують із особливими звичаями, прикметами та суворими заборонами.

Прикмети 17 грудня. Фото: з відкритих джерел

Віруючі до святих дня звертаються з молитвами про зміцнення духу та віри. Вважається, що пророк Данило опікується важкими часами і оберігає від посухи, голоду, епідемій, навал ворогів.

У народі цей день називали "День". За старих часів сьогодні намагалися натопити піч так, щоб тепла вистачило на кілька днів уперед — вони будуть особливо холодними. Увечері в будинку прийнято запалювати червоні свічки, щоб очистити житло від усього поганого та прогнати хвороби та зло.

Одне з повір'їв дня каже: з самого ранку потрібно покласти в кишеню нову монету чи купюру – це обіцяє достаток та відсутність грошових проблем упродовж року. Старі та потерті гроші, навпаки, вважаються "порожніми".

У це церковне свято, як і будь-якого іншого дня, не схвалюються сварки, лихослів'я. Не слід заздрити, мстити, відмовляти у допомозі. Триває Різдвяний піст: згідно з календарем, що постить сьогодні, покладається сухожер.

За народними прикметами, цього дня не варто скаржитися на долю і розповідати людям про свої проблеми — переслідуватимуть весь рік. Забороняється сьогодні шити та займатися іншим рукоділлям – кажуть, це може спричинити невдачі, проблеми в особистому житті та навіть травми. Не радять спізнюватися — можна прогаяти удачу.

Здавна за прикметами дня наші пращури намагалися зрозуміти, якою буде погода надалі і навіть у травні. Якщо вітер зі сходу – до швидкого похолодання. Якщо стоїть тиха та ясна погода – до вечірнього морозу, небо похмуре – до сильного снігопаду. Мороз ударив – до затяжних холодів. Завірюха розгулялася — до багатого літа.

Іній на деревах у Данилів день обіцяє швидке потепління та теплі свята без сильних морозів. Також кажуть, яка погода 17 грудня, таким буде і травень.

