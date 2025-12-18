logo_ukra

Яке церковне свято 18 грудня: що потрібно придбати, щоб рік був щасливим

За народними повір'ями, цей день вважається небезпечним через "розгул нечистої сили",

18 грудня 2025, 06:23
18 грудня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять святителя Модеста, патріарха Єрусалимського.

Яке церковне свято 18 грудня: що потрібно придбати, щоб рік був щасливим

Прикмети 18 грудня. Фото: з відкритих джерел

З молитвами до святителя Модеста віруючі звертаються, щоб попросити зміцнити віру в Бога, людей та свої сили. Святого здавна шанують як покровителя худоби, тому моляться також і про захист тварин від холоду, голоду та загибелі, а також про благополуччя та достаток у господарстві. На іконах Модеста нерідко зображують разом зі святими Флором, Лавром та Власієм – до них також звертаються з молитвами про збереження домашньої живності.

У народі свято прозвали день Модестів. Сьогодні прийнято наводити порядок у будинку, а по одній із прикмет сьогодні для залучення достатку потрібно купити новий віник, перев'язати його червоною стрічкою та поставити у кутку будинку.

У церковне свято не вітаються сварки, лайка, лихослів'я та ледарство.

За народними повір'ями, цей день вважається небезпечним через "розгул нечистої сили", тому існує низка особливих заборон. Потрібно не залишати на видному місці ножі та інші гострі предмети, забороняється шити і штопати одяг.

Особливу увагу приділяли грошам і достатку: цього дня не радять брати чи позичати, щоб не провести весь наступний рік у злиднях.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

Прикмети дня говорять про погоду взимку, а також улітку. Якщо морозний день видався – решта зими буде сніговою та м'якою. Снігури заспівали — до снігопаду. Сніг осідає під ногами — чекай на відлигу. Дим із труби тягнеться вгору – до похолодання.

У народі кажуть, що якась погода у Модестів день, таким буде і червень.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 17 грудня: що обіцяє достаток.




