Какой церковный праздник 19 декабря: кого сегодня просят о защите украинских военных

19 декабря по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают преподобного Илью Муромца, подвижника Киево-Печерской лавры. С этим днем связаны особые народные традиции, погодные приметы и строгие запреты.

Ильин день. Фото: из открытых источников

По юлианскому календарю 19 декабря православные отмечают день святого Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых.

Илью Муромца почитают как заступника слабых и обездоленных, покровителя воинов. Святого просят о защите военных, о здоровье детей, особенно ослабленных недугами, молятся об исцелении при детском церебральном параличе, о восстановлении после травм позвоночника.

В народе день называют Ильин, сегодня стараются не браться за тяжелую работу и решать важные дела.

Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, ругани и сквернословия, не поддаваться зависти, желанию мстить, лениться. Не следует отказывать в помощи, как людям, так и животным. Продолжается Рождественский пост — согласно календарю постящиеся сегодня придерживаются сухоядения.

По народным приметам сегодня не советуют делать уборку в доме, заниматься рукоделием, брать или давать деньги в долг. Отдельный запрет касается употребления спиртного. День памяти преподобного Ильи совпадает с днем мученика Вонифатия, которого почитают покровителем трезвости, поэтому алкоголь в этот день считается особенно нежелательным.

По наблюдениям за погодой можно понять, какой будет зима и весна. Если день холодный и ясный — к хлебородному году. Сколько снега выпадет 19 декабря — столько весной вырастет травы. Мороз в этот день — в мае будет ненастье. Если все занесло снегом, то снег будет идти до начала января.

По погоде судят и о будущем урожае: тепло — уродится рожь, сильный ветер — будет много орехов, звездное небо — хороший урожай гороха и ягод.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 18 декабря: что нужно приобрести, чтобы год был счастливым.



