logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 19 декабря: кого сегодня просят о защите украинских военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 19 декабря: кого сегодня просят о защите украинских военных

Илью Муромца почитают как заступника слабых и обездоленных

19 декабря 2025, 06:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

19 декабря по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают преподобного Илью Муромца, подвижника Киево-Печерской лавры. С этим днем связаны особые народные традиции, погодные приметы и строгие запреты.

Какой церковный праздник 19 декабря: кого сегодня просят о защите украинских военных

Ильин день. Фото: из открытых источников

По юлианскому календарю 19 декабря православные отмечают день святого Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых.

Илью Муромца почитают как заступника слабых и обездоленных, покровителя воинов. Святого просят о защите военных, о здоровье детей, особенно ослабленных недугами, молятся об исцелении при детском церебральном параличе, о восстановлении после травм позвоночника.

В народе день называют Ильин, сегодня стараются не браться за тяжелую работу и решать важные дела.

Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, ругани и сквернословия, не поддаваться зависти, желанию мстить, лениться. Не следует отказывать в помощи, как людям, так и животным. Продолжается Рождественский пост — согласно календарю постящиеся сегодня придерживаются сухоядения.

По народным приметам сегодня не советуют делать уборку в доме, заниматься рукоделием, брать или давать деньги в долг. Отдельный запрет касается употребления спиртного. День памяти преподобного Ильи совпадает с днем мученика Вонифатия, которого почитают покровителем трезвости, поэтому алкоголь в этот день считается особенно нежелательным.

По наблюдениям за погодой можно понять, какой будет зима и весна. Если день холодный и ясный — к хлебородному году. Сколько снега выпадет 19 декабря — столько весной вырастет травы. Мороз в этот день — в мае будет ненастье. Если все занесло снегом, то снег будет идти до начала января.

По погоде судят и о будущем урожае: тепло — уродится рожь, сильный ветер — будет много орехов, звездное небо — хороший урожай гороха и ягод.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 18 декабря: что нужно приобрести, чтобы год был счастливым.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости