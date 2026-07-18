Яке церковне свято 18 липня: що не варто робити, щоб у домі був достаток та добробут

18 липня православні за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального — ченця Києво-Печерської лаври, який прославився надзвичайною силою духу.

Прикмети 18 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Омелянів — на честь мученика Еміліана, пам'ять якого також вшановують сьогодні. Ще одна народна назва свята — "Гороб'ячі ночі". Вона пов'язана з частими літніми грозами — перелякані громом і спалахами блискавок горобці вилітають зі своїх сховищ і безладно кружляють у темряві.

На той час у багатьох місцях вже закінчується жнива. За старих часів після роботи обов'язково йшли в лазню: вважалося, що хороша пара змиває втому після важкої праці, зміцнює здоров'я і дарує сили на весь рік.

Господині продовжують робити заготовки на зиму: варять варення, сушать гриби, збирають лісові ягоди та готують соління.

За народними повір'ями, в Омельянів день до заходу сонця не радять брати гроші в борг або повертати старі борги, щоб не спричинити нових фінансових труднощів.

Серед інших заборон — не рекомендують підмітати підлогу, щоб разом зі сміттям не "вимости" з дому удачу, достаток і благополуччя, а також лінуватися і будувати важливі сімейні плани, оскільки вони можуть не здійснитися.

У народі вірять, що прикмети сьогодні допомагають дізнатися, якою буде погода найближчими місяцями і коли настане осінь. Якщо спекотний день віщує холодний грудень. Мухи стають особливо настирливими і кусаються – до дощу чи негоди. Павуки плетуть павутиння — на суху погоду. На березі листя почало жовтіти зверху, осінь настане рано, а якщо знизу — буде пізня і тепла. Шишок на верхівці їли більше, ніж на нижніх гілках, — сильні морози прийдуть лише після Нового року, не раніше січня. Раки зариваються у пісок — незабаром почнеться гроза.

За народними повір'ями, саме з цього часу літня спека поступово починає відступати, поступаючись місцем більш прохолодним дням і першим ознаками осені, що наближається.

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