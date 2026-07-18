Какой церковный праздник 18 июля: что не стоит делать, чтобы в доме был достаток и благополучие

18 июля православные по новому церковному календарю чтят память преподобного Иоанна Многострадального — монаха Киево-Печерской лавры, который прославился необычайной силой духа.

Приметы 18 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре этот день называют Омельянов — по имени мученика Емилиана, память которого также чтят сегодня. Еще одно народное название праздника — Воробьиные ночи. Оно связано с частыми летними грозами – испуганные громом и вспышками молний воробьи вылетают из своих укрытий и беспорядочно кружат в темноте.

К этому времени во многих местах уже заканчивается жатва. В старину после работы обязательно шли в баню: считалось, что хороший пар смывает усталость после тяжелого труда, укрепляет здоровье и дарит силы на весь год.

Хозяйки продолжают делать заготовки на зиму: варят варенье, сушат грибы, собирают лесные ягоды и готовят соленья.

По народным поверьям, в Омельянов день до захода солнца не советуют брать деньги в долг или возвращать старые долги, чтобы не навлечь новые финансовые трудности.

Среди других запретов — не рекомендуют подметать пол, чтобы вместе с мусором не "вымести" из дома удачу, достаток и благополучие, а также лениться и строить важные семейные планы, так как они могут не осуществиться.

В народе верят, что приметы сегодня помогают узнать, какой будет погода в ближайшие месяцы и когда наступит осень. Если жаркий день предвещает холодный декабрь. Мухи становятся особенно назойливыми и кусаются — к дождю или ненастью. Пауки плетут паутину — к сухой погоде. На березе листья начали желтеть сверху, осень наступит рано, а если снизу — будет поздней и теплой. Шишек на верхушке ели больше, чем на нижних ветках, — сильные морозы придут только после Нового года, не раньше января. Раки зарываются в песок — скоро начнется гроза.

По народным поверьям, именно с этого времени летний зной постепенно начинает отступать, уступая место более прохладным дням и первым признакам приближающейся осени.

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