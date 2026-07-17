Какой церковный праздник 17 июля: что сегодня обязательно нужно сделать по традиции и приметам

17 июля православные чтят память великомученицы Марины Антиохийской. С этим днем связано немало старинных обычаев, которые дошли до наших дней. Одни посвящены дому и семье, другие – удаче и достатку, а некоторые появились из-за страха перед летними грозами.

Приметы 17 июля. Фото: из открытых источников

В народе день называют Маринин, а также Марина Огненная. По народному преданию, это название связаны с легендой о Марине — дочери морского царя, которая променяла родную стихию на жизнь среди людей. Считается, что разгневанный отец до сих пор посылает на землю молнии, пытаясь настичь непокорную дочь. Поэтому в июле так часто бывают грозы и яркие зарницы.

По традиции в этот день занимаются домашними делами: делают генеральную уборку, наводят порядок и избавляются от ненужных вещей. При этом их не выбрасывают, а раздают тем, кто нуждается. В народе говорят: чем больше добра отдашь, тем больше его вернется в дом.

На стол принято ставить блюда из рыбы — уху, рыбные котлеты, рыбные пироги или жареную рыбу. Считается, что такое угощение привлекает достаток и удачу.

Также советуют постричься — по поверьям, вместе с состриженными волосами уходят тревоги и тяжелые мысли.

По народным поверьям, 17 июля не лучшее время для важных начинаний. Считается, что крупные покупки, серьезные решения и новые проекты могут оказаться неудачными. Также не советуют рассказывать о своих планах, хвастаться успехами и давать деньги в долг.

Особое внимание наши предки уделяли грозе. Во время непогоды старались не смотреть на молнию, закрывали окна и занавешивали их шторами, а без необходимости не выходили из дома.

Согласно народным приметам, на Маринин день также не сватаются и не играют свадьбы — говорят, что такие союзы будут недолговечными.

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