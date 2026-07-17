Яке церковне свято 17 липня: що сьогодні обов'язково потрібно зробити за традицією та прикметами

17 липня православні вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської. Із цим днем пов'язано чимало старовинних звичаїв, які дійшли до наших днів. Одні присвячені дому та сім'ї, інші – успіху та достатку, а деякі з'явилися через страх перед літніми грозами.

Прикмети 17 липня. Фото: з відкритих джерел

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде погодною, то в цей день погода буде погодною. За народним переказом, ця назва пов'язана з легендою про Марину — дочку морського царя, яка проміняла рідну стихію життя серед людей. Вважається, що розгніваний батько досі посилає на землю блискавки, намагаючись наздогнати непокірну дочку. Тому в липні так часто бувають грози та яскраві блискавиці.

За традицією цього дня займаються домашніми справами: роблять генеральне прибирання, наводять лад і позбавляються непотрібних речей. При цьому їх не викидають, а роздають тим, хто потребує. У народі кажуть: чим більше добра віддаси, тим більше його повернеться до хати.

На стіл прийнято ставити страви з риби – юшку, рибні котлети, рибні пироги чи смажену рибу. Вважається, що таке частування приваблює достаток та удачу.

Також радять постригтися — за повір'ям, разом із зістриженим волоссям йдуть тривоги та важкі думки.

За народними повір'ями, 17 липня не найкращий час для важливих починань. Вважається, що великі покупки, серйозні рішення та нові проекти можуть виявитися невдалими. Також не радять розповідати про свої плани, хвалитися успіхами та давати гроші у борг.

Особливу увагу наші пращури приділяли грозі. Під час негоди намагалися не дивитися на блискавку, зачиняли вікна та завішували їх шторами, а без потреби не виходили з дому.

Згідно з народними прикметами, на Маринін день також не сватаються і не грають весілля — кажуть, що такі спілки будуть недовговічними.

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