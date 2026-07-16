Какой церковный праздник 16 июля: строгий запрет в этот день

16 июля православные, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Иоанна Вишенского — одного из выдающихся украинских духовных деятелей и афонских подвижников. В народной традиции этот день известен иначе — как Финогеев, с ним связаны приметы о погоде, урожае и особые запреты.

Приметы 16 июля. Фото: из открытых источников

В народе 16 июля называют Финогеевым днем — в честь мученика Афиногена, память которого также чтят сегодня. Считается, что с этого дня летняя жара постепенно идет на спад, а работать в саду, на огороде и в поле становится легче.

С этой датой связывают период жатвы — сбирают рожь. По традиции первый сжатый сноп хранят до следующего посева. По поверьям, зерно из него обладает особой силой, поэтому им кормят заболевший скот и используют в народных лечебных обрядах.

Особое внимание в этот день уделяют колосьям. Считается, что тот, кому посчастливится найти самый крупный колосок с большим количеством зерен, будет удачлив. Такой колос берегут как талисман и хранят до весны.

В Финогеев день продолжаются летние заготовки: хозяйки сушат ягоды, готовят варенье, соленья и делают запасы на зиму.

По народным поверьям, в Финогеев день не стоит ходить в лес. Кроме того, в этот день стараются не брать без необходимости топор, пилу и другие острые предметы, а также не мыть и не подметать полы, чтобы, по поверью, не "вымыть" из дома удачу и достаток.

Не советуют и просить повышения или прибавки к зарплате — для таких разговоров день считается неподходящим.

По народным наблюдениям, приметы дня могут рассказать, каким будет конец лета и урожай. Если роса держится до полудня — к жаркой погоде в ближайшие дни. Ясный день — к богатому урожаю. Утренний туман — в лесу будет много грибов. Поникшая ботва овощей — к затяжным дождям. Желтые облака на закате — к ненастью на следующий день.

Считается, что с Финогея природа понемногу готовится к осени.

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