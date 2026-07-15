Церковный праздник 15 июля: что сегодня обладает очищающей и целительной силой

15 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Именно с именем этого князя связано распространение христианства, которое определило дальнейшую историю государства.

Приметы 15 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре праздник 15 июля получил название день Владимира или просто Владимира, а также Кирика и Улиты — в честь мучеников, память которых также совершается сегодня. Мученицу Улиту почитают как покровительницу женщин, поэтому хозяйкам в этот день советуют меньше работать и больше отдыхать. Мужчины же, наоборот, берут на себя основную часть тяжелых дел.

Наши предки считали этот день серединой лета, когда солнце светит особенно ярко, а его лучи обладают очищающей и целительной силой. По народной традиции утром 15 июля натощак пили святую воду, окропляли ею дом и широко открывали окна, чтобы впустить солнечный свет. Считалось, что такой обряд защищает дом от зла и недобрых людей.

15 июля считается благоприятным днем для важных решений, избавления от вредных привычек и дурных мыслей. По народным поверьям, сегодня можно загадывать самые сокровенные желания. В этот день также собирают лекарственные травы, которым приписывают особую целебную силу.

В народной традиции 15 июля связано с рядом запретов. Считается, что день не подходит для важных решений, начала новых дел, крупных покупок и ремонта — такие начинания могут оказаться неудачными.

Наши предки также старались не работать в поле и не заниматься тяжелым физическим трудом. Верили, что в полуденный зной там особенно активна нечистая сила, а потому можно навлечь на себя беду или солнечный удар.

Не советовали в этот день злоупотреблять алкоголем, пользоваться острыми предметами, также не стоит жаловаться на жизнь и рассказывать посторонним о своих бедах — считается, что это может притянуть новые неприятности.

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