Церковный праздник 14 июля: что обязательно нужно постараться сделать сегодня

14 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят память благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского. Этот день связан с древней историей Киевской Руси, народными приметами и традициями.

Приметы 14 июля. Фото: из открытых источников

В народе 14 июля известно как Акила Соломенный, Дозоры и Стефанов день. Первые два названия связаны с памятью апостола Акилы и преподобного Стефана, а также с разгаром жатвы. Тяжелый труд в поле нередко вызывал боль в спине и ломоту, поэтому женщины в старину плели из ржаной соломы венки и пояса. Считалось, что солома помогает снять усталость и вернуть силы.

Название Дозоры появилось из-за переменчивой июльской погоды. Жару часто сменяют грозы, ливни и сильный ветер, которые могут погубить урожай, разбросать сено или вызвать пожар от удара молнии. Поэтому в старину на полях выставляли дозорных, которые, заметив опасность, звали на помощь всю деревню.

По традиции в этот день стараются сделать хотя бы одно доброе дело — помочь нуждающимся, поддержать близких или проявить щедрость. По народным поверьям, такой поступок привлекает удачу и добрые перемены.

По народным приметам сегодня нельзя выбрасывать остатки еды — их лучше отдать домашним животным или птицам, чтобы не навлечь бедность. Не советуют также поднимать найденные на дороге деньги и приносить их домой, а еще — давать деньги в долг, чтобы не лишиться собственного достатка.

Лениться в этот день тоже не рекомендуется: считается, что трудолюбие и добрые поступки привлекают удачу на весь год.

По приметам этого дня судят о погоде и о том, какой будет осень. Если солнце на рассвете в тучах – днем может пойти дождь. Глухой гром — к короткому дождю, а раскатистый и громкий — к затяжному ливню. Ясная и сухая погода сулит теплую и продолжительную осень, дождливая — холодную и короткую. Чайки спокойно держатся на воде — к солнечному и тихому дню. Вечером активно летают летучие мыши — установится хорошая погода. Ясная ночь с яркими звездами обещает теплую и солнечную погоду до самой осени.

Дождь 14 июля означает, что ненастье может задержаться еще на неделю, зато осенью будет богатый урожай грибов.

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