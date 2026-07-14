Церковне свято 14 липня: що обов'язково потрібно постаратися зробити сьогодні

14 липня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять благовірного князя Аскольда, першомученика Київського. Цей день пов'язаний із давньою історією Київської Русі, народними прикметами та традиціями.

Прикмети 14 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі 14 липня відоме як Акила Солом'яний, Дозори та Стефанів день. Перші дві назви пов'язані з пам'яттю апостола Акили та преподобного Стефана, а також із розпалом жнив. Важка праця в полі нерідко викликала біль у спині та ломоту, тому жінки в давнину плели з житньої соломи вінки та пояси. Вважалося, що солома допомагає зняти втому та повернути сили.

Назва Дозори з'явилася через мінливу липневу погоду. Спеку часто змінюють грози, зливи та сильний вітер, які можуть занапастити врожай, розкидати сіно чи викликати пожежу від удару блискавки. Тому за старих часів на полях виставляли дозорців, які, помітивши небезпеку, кликали на допомогу все село.

За традицією цього дня намагаються зробити хоча б одну добру справу — допомогти нужденним, підтримати близьких чи виявити щедрість. За народними повір'ями, такий вчинок приваблює успіх і добрі зміни.

За народними прикметами сьогодні не можна викидати залишки їжі — їх краще віддати домашнім тваринам чи птахам, щоб не спричинити бідність. Не радять також піднімати знайдені на дорозі гроші і приносити їх додому, а ще — давати гроші в борг, щоб не втратити власний достаток.

Лінуватись у цей день теж не рекомендується: вважається, що працьовитість та добрі вчинки приваблюють удачу на весь рік.

За прикметами цього дня судять про погоду та про те, якою буде осінь. Якщо сонце вдосвіта в хмарах — вдень може йти дощ. Глухий грім — до короткого дощу, а гучний — до затяжної зливи. Ясна та суха погода обіцяє теплу та тривалу осінь, дощова – холодну та коротку. Чайки спокійно тримаються на воді — до сонячного та тихого дня. Увечері активно літають кажани – встановиться гарна погода. Ясна ніч із яскравими зірками обіцяє теплу та сонячну погоду до осені.

Дощ 14 липня означає, що негода може затриматися ще на тиждень, натомість восени буде багатий урожай грибів.

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