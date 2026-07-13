Собор архангела Гавриила: главные запреты и приметы дня

13 июля православные верующие по новому церковному календарю отмечают Собор архангела Гавриила — одного из самых почитаемых небесных посланников.

Приметы 13 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре праздник известен как Гаврила Летний. Он тесно связан с началом жатвы – с этого времени колосья наливаются и склоняются к земле, обещая богатый урожай.

Несмотря на праздник, лень сегодня не приветствуется. Считается, что Архангел Гавриил благоволит трудолюбивым, поэтому в старину люди с раннего утра выходили в поле, молились о хорошей жатве и просили святого дать сил вовремя собрать урожай.

Хорошей приметой дня считается поделиться сегодня хлебом или домашней выпечкой с соседями или теми, кто нуждается – это обещает достаток в доме.

Как уже говорили, в день Архангела Гавриила нельзя лениться и бездельничать: верят, что усердная работа принесет удачу и хороший урожай, а праздность — пустой и неудачный год.

Также не советуют брать или давать деньги в долг – это сулит финансовые трудности. Старые долги, наоборот, нужно постараться вернуть.

По народным приметам, погода на Гаврилу Летнего может рассказать, какой будет осень и удастся ли собрать богатый урожай. Если рожь уже поспела — будет много грибов. Сильный дождь — к неурожаю. Грачи собираются в стаи — осень наступит рано. Карпы кружат в воде — к ненастью и перемене погоды. Вечером мошкара сбивается в тучи — грибов будет много. На небе много ярких звезд — к удаче и добрым вестям.

Самой доброй приметой считается теплый и сухой день — он обещает такую же ласковую осень.

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