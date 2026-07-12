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Церковный праздник 12 июля: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник отмечают 12 июля, кого чествует Церковь, что нельзя делать в этот день и у кого именины.

12 июля 2026, 06:40
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Slava Kot

12 июля православные христиане чтят память святых мучеников Прокла и Иллария. Они стали символом непоколебимой веры и мужества, ведь, несмотря на преследования и жестокие пытки, не отреклись от христианства. В народной традиции этот день также связывали с рядом запретов, которые пытались соблюдать, чтобы сохранить мир, здоровье и достаток в семье.

Церковный праздник 12 июля: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник 12 июля. Фото из открытых источников

Какой церковный праздник 12 июля

Святые мученики Прокл и Илларий жили во время правления императора Трояна. Прокл происходил из селения Калипта близ Анкиры и открыто исповедовал христианскую веру. Из-за отказа поклоняться языческим богам его арестовали и подвергли пыткам. Несмотря на жестокое обращение, он остался верен своим убеждениям.

Илларий также подвергся преследованиям за веру. Он поддержал Прокла и не согласился отречься от христианства даже перед угрозой смерти. Именно поэтому Церковь чтит их как пример духовной стойкости и преданности своим принципам.

Что нельзя делать сегодня

В народе верили, что в этот день следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь невзгоды.

  • — Одалживать или брать деньги в долг, ведь считалось, что вместе с деньгами можно отдать собственное благополучие.
  • — Нельзя употреблять пищу приготовленную посторонними людьми. Наши предки верили, что вместе с ней можно перенять чужую негативную энергию или проблемы.
  • — Женщинам в этот день советовали сдерживать слезы, ведь печаль может преследовать в течение всего года.

Именины 12 июля

12 июля день ангела отмечают люди со следующими именами: Григорий, Павел, Петр, Арсен, Антон, Иван, Михаил, Федор и Иаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 12 апостолов. Как умерли ученики Иисуса Христа.



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