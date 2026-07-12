Церковный праздник 12 июля: три суровых запрета в этот день

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Slava Kot
12 июля православные христиане чтят память святых мучеников Прокла и Иллария. Они стали символом непоколебимой веры и мужества, ведь, несмотря на преследования и жестокие пытки, не отреклись от христианства. В народной традиции этот день также связывали с рядом запретов, которые пытались соблюдать, чтобы сохранить мир, здоровье и достаток в семье.
Какой церковный праздник 12 июля. Фото из открытых источников
Святые мученики Прокл и Илларий жили во время правления императора Трояна. Прокл происходил из селения Калипта близ Анкиры и открыто исповедовал христианскую веру. Из-за отказа поклоняться языческим богам его арестовали и подвергли пыткам. Несмотря на жестокое обращение, он остался верен своим убеждениям.
Илларий также подвергся преследованиям за веру. Он поддержал Прокла и не согласился отречься от христианства даже перед угрозой смерти. Именно поэтому Церковь чтит их как пример духовной стойкости и преданности своим принципам.
В народе верили, что в этот день следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь невзгоды.
12 июля день ангела отмечают люди со следующими именами: Григорий, Павел, Петр, Арсен, Антон, Иван, Михаил, Федор и Иаков.
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