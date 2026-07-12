Церковне свято 12 липня: три суворі заборони цього дня

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
12 липня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Вони стали символом непохитної віри та мужності, адже, попри переслідування і жорстокі тортури, не зреклися християнства. У народній традиції цей день також пов’язували з низкою заборон, яких намагалися дотримуватися, щоб зберегти мир, здоров’я та достаток у родині.
Яке церковне свято 12 липня. Фото з відкритих джерел
Святі мученики Прокл та Іларій жили за часів правління імператора Трояна. Прокл походив із селища Каліпта поблизу Анкіри й відкрито сповідував християнську віру. Через відмову поклонятися язичницьким богам його заарештували та піддали тортурам. Попри жорстоке поводження, він залишився вірним своїм переконанням.
Іларій також зазнав переслідувань за віру. Він підтримав Прокла і не погодився зректися християнства навіть перед загрозою смерті. Саме тому Церква вшановує їх як приклад духовної стійкості та відданості своїм принципам.
У народі вірили, що цього дня варто уникати певних дій, аби не накликати негаразди.
12 липня день ангела відзначають люди з такими іменами: Григорій, Павло, Петро, Арсен, Антон, Іван, Михайло, Федір та Яків.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про смерть 12 апостолів. Як померли учні Ісуса Христа.