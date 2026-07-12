Церковне свято 12 липня: три суворі заборони цього дня

12 липня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Вони стали символом непохитної віри та мужності, адже, попри переслідування і жорстокі тортури, не зреклися християнства. У народній традиції цей день також пов’язували з низкою заборон, яких намагалися дотримуватися, щоб зберегти мир, здоров’я та достаток у родині.

Яке церковне свято 12 липня. Фото з відкритих джерел

Яке церковне свято 12 липня

Святі мученики Прокл та Іларій жили за часів правління імператора Трояна. Прокл походив із селища Каліпта поблизу Анкіри й відкрито сповідував християнську віру. Через відмову поклонятися язичницьким богам його заарештували та піддали тортурам. Попри жорстоке поводження, він залишився вірним своїм переконанням.

Іларій також зазнав переслідувань за віру. Він підтримав Прокла і не погодився зректися християнства навіть перед загрозою смерті. Саме тому Церква вшановує їх як приклад духовної стійкості та відданості своїм принципам.

Що не можна робити сьогодні

У народі вірили, що цього дня варто уникати певних дій, аби не накликати негаразди.

- Позичати або брати гроші в борг, адже вважалося, що разом з грошима можна віддати власний добробут.

- Не можна вживати їжу приготовлену сторонніми людьми. Наші предки вірили, що разом з нею можна перейняти чужу негативну енергію чи проблеми.

- Жінкам цього дня радили стримувати сльози, адже сум може переслідувати протягом усього року.

Іменини 12 липня

12 липня день ангела відзначають люди з такими іменами: Григорій, Павло, Петро, Арсен, Антон, Іван, Михайло, Федір та Яків.

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