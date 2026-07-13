Собор архангела Гавриїла: головні заборони та прикмети дня

13 липня православні віруючі за новим церковним календарем відзначають Собор архангела Гавриїла — одного з найшанованіших небесних посланців.

Прикмети 13 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі свято відоме як Гаврило Літній. Він тісно пов'язаний з початком жнив — з цього часу колосся наливається і схиляється до землі, обіцяючи багатий урожай.

Незважаючи на свято, ліньки сьогодні не вітається. Вважається, що Архангел Гавриїл благоволіє працьовитим, тому за старих часів люди з раннього ранку виходили в поле, молилися за гарні жнива і просили святого дати сил вчасно зібрати врожай.

Хорошою прикметою дня вважається поділитися сьогодні хлібом чи домашньою випічкою із сусідами чи тими, хто потребує – це обіцяє достаток у будинку.

Як уже говорили, в день Архангела Гавриїла не можна лінуватися і ледарювати: вірять, що старанна робота принесе удачу і гарний урожай, а ледарство — порожній і невдалий рік.

Також не радять брати чи давати гроші у борг – це обіцяє фінансові труднощі. Старі борги, навпаки, слід постаратися повернути.

За народними прикметами погода на Гаврилу Літнього може розповісти, якою буде осінь і чи вдасться зібрати багатий урожай. Якщо жито вже встигло — буде багато грибів. Сильний дощ – до неврожаю. Граки збираються у зграї – осінь настане рано. Карпи кружляють у воді — до негоди та зміни погоди. Увечері мошкара збивається у хмари – грибів буде багато. На небі багато яскравих зірок — до успіху та добрих звісток.

Найдобрішою прикметою вважається теплий і сухий день — він обіцяє таку саму лагідну осінь.

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