Церковне свято 15 липня: що сьогодні має очищувальну і цілющу силу

15 липня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Саме з ім'ям цього князя пов'язане поширення християнства, яке визначило подальшу історію держави.

Прикмети 15 липня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі свято 15 липня отримало назву день Володимира чи просто Володимира, а також Кирика та Уліти – на честь мучеників, пам'ять яких також відбувається сьогодні. Мученицю Уліту шанують як покровительку жінок, тож господиням у цей день радять менше працювати та більше відпочивати. Чоловіки ж, навпаки, беруть він основну частину важких справ.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то осень буде ясною. За народною традицією вранці 15 липня натще пили святу воду, окропляли нею будинок і широко відчиняли вікна, щоб впустити сонячне світло. Вважалося, що такий обряд захищає будинок від зла та недобрих людей.

15 липня вважається сприятливим днем для важливих рішень, позбавлення шкідливих звичок і поганих думок. За народними повір'ями, сьогодні можна загадувати найпотаємніші бажання. У цей день збирають лікарські трави, яким приписують особливу цілющу силу.

У народній традиції 15 липня пов'язано із низкою заборон. Вважається, що день не підходить для важливих рішень, початку нових справ, великих покупок та ремонту – такі починання можуть виявитися невдалими.

Наші пращури також намагалися не працювати в полі і не займатися важкою фізичною працею. Вірили, що в полуденну спеку там особливо активна нечиста сила, а тому можна спричинити лихо чи сонячний удар.

Не радили цього дня зловживати алкоголем, користуватися гострими предметами, також не варто скаржитися на життя та розповідати стороннім про свої біди – вважається, що це може спричинити нові неприємності.

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